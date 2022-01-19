В Рязанской области в ночь на четверг похолодает до -19 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в ночь на четверг, 20 января, похолодает до -19 градусов. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС .

По информации ведомства, в области будет облачно. Ночью с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем местами ожидается небольшой снег. Гололедица.

Ветер южный, ночью — со скоростью 3-8 м/c, днем — 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью — −16…−11 градусов. Местами столбик термометра опустится до -19 градусов. Температура днем — −11…−6 градусов.