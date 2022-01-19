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В Рязанской области в 2022 году построят 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
Также 28 сельских медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, в 2022 году отремонтируют и модернизируют.

В Рязанской области в 2022 году построят 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом губернатор Николай Любимов заявил в среду, 19 января, на церемонии открытия ФАПа в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района.

В мероприятии также участвовали министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, и.о. главы администрации Скопинского района Надежда Васильева и жители населенного пункта.

Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 800 человек, это население Шелемишевского Хутора и ближайших сел. Его построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения Рязанской области за 14,5 млн. рублей.

ФАП оснастили мебелью и оборудованием, включая электрокардиограф, мешок Амбу для ручной вентиляции легких и портативный анализатор уровня сахара крови. В здании построили процедурный и смотровой кабинеты, а также комната для хранения лекарств. В медпункте будут работать два специалиста, которые будут проводить диспанзеризацию, выездную работу, тестирование на коронавирус. Также в фельдшерко-акушерский пункт будут привозить жителей других сел для профосмотров и вакцинации.

«ФАПы открывают людям возможности для быстрого доступа к медицинским услугам, — сказал Николай Любимов. — Президент ставит задачу, и на этом сконцентрированы наши усилия — ФАПы должны быть расположены именно так, чтобы людям было удобно. Очень важно вовремя оказать помощь человеку».

Губернатор отметил, что в 2021 году в Рязанской области построили четыре ФАПа. В 2022 году 12 новых ФАПов и одна врачебная амбулатория появятся в Александро-Невском, Сасовском, Кадомском, Пронском, Михайловском, Ухоловском, Клепиковском и других районах. Также 28 сельских медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, в 2022 году отремонтируют и модернизируют.

Также глава региона добавил, что рязанские ФАПы вместе с агентством стратегических инициатив и МГУ в 2022 году будут участвовать в проекте по дистанционному мониторингу здоровья людей старшего возраста и группы риска с использованием современных приборов и цифровых технологий.