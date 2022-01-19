В Рязанской филармонии покажут оперетту «Сильва»

В Рязанской филармонии покажут оперетту в трех действиях «Сильва». В ней примут участие звезды московской оперетты.

«Сильва» или «Королева чардаша» — оперетта венгерского композитора Имре Кальмана, написанная им в 1915 году. Премьера состоялась 17 ноября 1915 года в Вене.

Первая постановка оперетты в России состоялась в разгар Первой мировой войны (1916), поэтому как название оперетты, так и многие имена действующих лиц были переделаны. С тех пор в Советском Союзе и России большинство постановок шло и идёт под названием «Сильва».

Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая, становится звездой Будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее, перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой. Сильва уезжает на гастроли в сопровождении графа Бони.

На помолвке Эдвина и Стасси, происходящей в Вене, внезапно появляется граф Бони с Сильвой, которую представляет всем как свою жену. Однако, влюбившись в невесту Эдвина, Бони охотно даёт «развод» Сильве. Эдвин счастлив: он теперь может жениться на Сильве, разведённой графине, не вступая в конфликт с родственниками. Старый князь, отец Эдвина, поражён отказом сына от помолвки со Стасси, которая успела влюбиться в Бони. Но Сильва показывает брачный контракт, который Эдвин подписал с ней до отъезда. Оказывается, Сильва — не графиня Канчиану, а всего лишь певица. Эдвин готов выполнить взятое на себя обещание, но Сильва разрывает контракт и уезжает.

В варьете Бони старается утешить Сильву, а она подумывает о возвращении на сцену. Приезжает Эдвин, который любит Сильву и не отказывается от женитьбы на ней. Следом появляется старый князь. Выясняется, что его жена и мать Эдвина в юности тоже была шансонеткой, певичкой в варьете. Князь вынужден покориться обстоятельствам. Эдвин на коленях просит прощения у Сильвы.

Оперетту покажут на сцене филармонии 25 февраля. Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+