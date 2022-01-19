В Рязани займутся очисткой пешеходных переходов от снега

Ясинский отметил, что на улицах Тимуровцев и Советской Армии после проезда тяжелой техники все пешеходные проходы завалило снегом. Из-за них люди не могут свободно перемещаться по пешеходным переходам.

В Рязани синхронизируют работы по уборке центральных улиц с очисткой пешеходных переходов. Соответствующее поручение в среду, 19 января, дал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский руководству Дирекции благоустройства в ходе объезда территорий Октябрьского района.

Ясинский отметил, что на улицах Тимуровцев и Советской Армии после проезда тяжелой техники все пешеходные проходы завалило снегом. Из-за них люди не могут свободно перемещаться по пешеходным переходам.

«Пешеходные переходы необходимо чистить в ночь, сразу же после прохождения спецтехники по уборке проезжих частей», — подчеркнул замглавы.

Он также дал поручения привести в порядок лестницы в районе седьмой детской поликлиники и недалеко от дома № 50 МБУ «ДБГ», почистить разворотный круг и зону у остановки вблизи дома № 60 по улице Новоселов, а также грейдировать межквартальную дорогу и подъезд к ФОК «Капитан».