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В Рязани умер предприниматель Игорь Еремин
Ему было 64 года.

Умер рязанский бизнесмен Игорь Еремин. Об этом сообщил портал srb62.ru.

В советское время Еремин был одним из руководителей завода «Красное знамя». Некоторое время он занимал должность вторым секретарем райкома партии Московского района Рязани. В конце 90-ых он ушел в бизнес.

Отмечается, что, благодаря усилиям Еремина, в селе Побединка Скопинского района восстановили завод строительных машин «СТРОЙМАШ-Центр». Помимо этого, предприниматель учредил Рязанскую областную ассоциацию предприятий и организаций медицинского туризма «Мещерский край „Здоровья“».

Игорю Еремину было 64 года. По данным издания, у него оторвался тромб. Он умер в ОКБ.

Прощание с предпринимателем состоится 19 января, в 12:00, в церкви Вознесения Господня по адресу: Рязань, улица Вознесенская, дом № 26А.