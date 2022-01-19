В Рязани сотрудники управляющей компании убрали заваленные снегом ветки, спиленные летом

Со слов очевидцев, сотрудников заметили во дворе дома № 32 по улице Станкозаводской.

В Рязани засняли сотрудников ЖЭУ 11, которые откапывали заваленные снегом ветви. Кадры в среду, 19 января, опубликовали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

Со слов очевидцев, сотрудников заметили во дворе дома № 32 по улице Станкозаводской.

«Откапывают ветки из-под снега которые спилили еще в середине лета и не вывозили. Наверное специально ждали, когда снегом завалит!» — говорится в посте.