В Рязани скончалась преподаватель русского языка и литературы в школе № 14

Об этом написали выпускники учебного заведения в группе «ВКонтакте».

В Рязани скончалась преподаватель русского языка и литературы в школе № 14 Евгения Суслова. Об этом во вторник, 18 января, написали выпускники учебного заведения в группе « ВКонтакте ».

«Сегодня пришла печальная весть — скончалась Суслова Евгения Александровна, Учитель (да, с большой буквы), замечательный добрый и отзывчивый человек. Она не жалела ни своего времени, ни даже скромной учительской зарплаты для своих учеников. Нам завидовали другие классы, потому что Евгения Александровна была у нас классным руководителем — много внеклассных мероприятий, экскурсии, походы, туристические поездки. Кабинет русского языка и литературы, оформленный нашими родителями под ее чутким руководством, был просто самым душевным и уютным в школе. Вечная память, Евгения Александровна!» — говорится в посте.

Прощание с Евгений Сусловой состоится в четверг, 20 января, в 9:45 у подъезда дома № 17 по улице Интернациональной.