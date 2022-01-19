В Рязани рецидивист украл у девушки сумку с деньгами и телефоном

Мужчину задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Рязани рецидивист украл у девушки сумку с деньгами и телефоном. Об этом сообщило региональное УМВД .

В полицию обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что поздним вечером на нее напал незнакомец. Мужчина угрожал ей ножом. В итоге он забрал у рязанки сумку и скрылся.

На место выехали полицейские. Со слов пострадавшей они составили портрет преступника. Специалисты узнали по нему 27-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Недавно рецидивист вышел из мест лишения свободы.

Мужчину нашли. Полицейские установили его причастность к нападению и задержали. У него изъяли украденный телефон. Помимо этого, около 5 000 рублей, лежавших в сумке, потрачены на алкоголь.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Р. Ф. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчину взяли под стражу.