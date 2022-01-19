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В Рязань пытались доставить 21 тонну замороженной рыбы без ветеринарных документов
Нарушение выявили, когда фуру остановили на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка.

В Рязань пытались доставить 21 тонну замороженной рыбы без ветеринарных документов. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Нарушение выявили в понедельник, 17 января, когда фуру остановили на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка. Госинспектор управления совместно с сотрудниками ГИБДД выяснили, что груз везли из Камчатского края в Рязань. В транспортном средстве находилась 21 тонна замороженной тихоокеанской сельди, но она была без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589.

Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей. Позже ветеринарные документы предоставил отправитель груза, который последовал в пункт назначения.