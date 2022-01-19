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В Полянах открылась аптека «Самая скорая помощь»
Популярная рязанская сеть расширяет свое присутствие — это первая аптека, которая открылась не в областном центре, а в районе.

В Полянах открылась аптека «Самая скорая помощь».

Популярная рязанская сеть расширяет свое присутствие — это первая аптека, которая открылась не в областном центре, а в районе.

Жители села Поляны смогут оценить впечатляющий ассортимент лекарственных препаратов, широкий выбор сопутствующих товаров и косметики по привлекательным ценам, в том числе представлены линейки популярной лечебной косметики. В наличии есть даже те лекарственные средства, которые трудно найти в других аптеках города, а также специальные приборы, спрос на которые вырос в период сложной эпидемиологической обстановки: пульсоксиметр (измеряет частоту пульса и процент насыщения крови кислородом — один из главных показателей поражения лёгких коронавирусом при бессимптомном течении болезни), бесконтактные термометры, ингаляторы для домашнего использования.

В «Самой скорой помощи» можно приобрести или заказать редкие на аптечном рынке БАДы, витаминные комплексы производства США и Германии, препараты по лечению онкологии, сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной системы. Широкий ассортимент также включает в себя товары для детей и уходовую косметику от мировых брендов.

В сети аптек действует круглосуточная справочная служба: опытные специалисты на связи 24/7 по телефону 777-770. Они помогут в выборе препарата и примут заказ, если нужного лекарственного средства не окажется в наличии. Здесь можно забрать и свои заказы с сайтов Аптека.ру и Здравсити.рф.

В «Самой скорой помощи» предусмотрены дополнительные меры безопасности в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией: установлен бактерицидный рециркулятор, дезинфицирующий воздух и убивающий 99% бактерий, все поверхности регулярно обрабатываются дез. средствами, а персонал работает в защитных масках и перчатках.

Всем клиентам ГК «Зелёный сад» скидка 3%.

Адрес: с. Поляны, ул. Терехина, д. 8.

Режим работы: с 8:30 до 20:30 без выходных