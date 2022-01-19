В Москве задержали замглаву Минтранса Токарева по делу о коррупции

В Москве задержали замглаву Минтранса Владимира Токарева по дела о коррупции. Об этом в среду, 19 января, сообщило
«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — сказал собеседник агентства.
Токарева доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО.
Как сообщил источник, дело о коррупции не касается его работы в ведомстве. Оно относится к периоду, когда Владимир Токарев работал замглавой компании «Спецтрансстроя». Ранее по этому же делу правоохранители арестовали бывшего замминистра транспорта Юрия Рейляна.
Также известно, что во время задержания Токарев находился в отпуске. Он пробудет в отпуске до 31 января, после чего с занимаемой должности его уволят.
Фото с сайта Минтранса