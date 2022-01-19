В Канищеве при столкновении двух машин пострадал мужчина

Авария произошла вечером вторника, 18 января.

В Канищеве при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария произошла во вторник, 18 января, примерно в 20:05, около дома № 28 по улице Бирюзова.

По предварительным данным, 51-летний рязанец на Lada Largus не убедился в безопасности маневра. Из-за этого легковушка врезалась в Ford Focus, за рулем которой был 43-летний мужчина.

Травмы получил водитель Lada Largus. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.