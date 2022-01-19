В Белгородской области 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика насиловали собственные родители

Супругов задержали, женщина во всем призналась. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белгородской области 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика насиловали собственные родители. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

В январе 2022 года в полицию обратился 44-летний житель Белгородской области и сообщил, что его 13-летнюю дочь изнасиловал 20-летний знакомый. Девочка рассказала, что добровольно вступала с ним в интимные отношения. Также она рассказала, что ее мать и отец совершали в отношении нее и ее 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности.

44-летнего мужчину и 36-летнюю женщину задержали. Против них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), пункту б части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил telegram-канал Mash, женщина созналась в преступлении, но сказала, что делала это из-за уговоров мужа. Она боялась, что он обидится и уйдет.

Детей отправили на реабилитацию, где с ними работают психологи и врачи.