\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-8°
Птн, 21
-7°
ЦБ USD 76.87 0.54 20/01
ЦБ EUR 87.13 0.11 20/01
Нал. USD 75.50 / 76.60 18:34
Нал. EUR 86.41 / 86.80 18:34
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
5 421
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 625
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 710
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
26 288
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Белгородской области 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика насиловали собственные родители
Супругов задержали, женщина во всем призналась. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белгородской области 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика насиловали собственные родители. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

В январе 2022 года в полицию обратился 44-летний житель Белгородской области и сообщил, что его 13-летнюю дочь изнасиловал 20-летний знакомый. Девочка рассказала, что добровольно вступала с ним в интимные отношения. Также она рассказала, что ее мать и отец совершали в отношении нее и ее 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности.

44-летнего мужчину и 36-летнюю женщину задержали. Против них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), пункту б части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил telegram-канал Mash, женщина созналась в преступлении, но сказала, что делала это из-за уговоров мужа. Она боялась, что он обидится и уйдет.

Детей отправили на реабилитацию, где с ними работают психологи и врачи.