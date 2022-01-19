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У рязанца в холодильнике нашли более 70 грамм «синтетики»
36-летний ранее не судимый рязанец нашел сверток с мефедроном, когда искал «закладку» с наркотиками. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

У рязанца в холодильнике нашли более 70 грамм «синтетики». Об этом сообщила пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские узнали, что 36-летний ранее не судимый рязанец употребляет наркотики. В суде они получили разрешение на обыск его квартиры на улице Советской Армии. Оперативники нашли в морозильной камере холодильника сверток с мефедроном массой 74 грамма.

Мужчина рассказал, что покупал наркотики в интернете и забирал их в тайниках-«закладках». Когда он очередной раз искал «закладку» он случайно нашел на улице упаковку с мефедроном и забрал ее себе. Находку он спрятал в холодильник, но не успел использовать.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.