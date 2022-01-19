\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-8°
Птн, 21
-6°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.8 / 77.50 13:18
Нал. EUR 86.68 / 87.70 13:18
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
5 249
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 470
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 540
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
26 126
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд отказал рязанскому минтрансу в удовлетворении иска к проектировщику Солотчинского моста
Информацию опубликовал Арбитражный суд Рязанской области.

Арбитражный суд Рязанской области отказал региональному минтрансу в удовлетворении иска к организации ООО «Альянс Проект» на 3 миллиона рублей. Данная фирма занималась проектированием ремонта моста через Оку. Информация появилась на сайте суда.

Контракт с фирмой заключался в 2017 году, стоимость работ составила 1,9 млн рублей.По заявлению регионального минтранса, после проверки выяснилось, что запрошенная подрядчиком сумма сильно завышена.

Министерство транспорта и автомобильных дорог потребовало компенсировать убытки суммой 3 миллиона 64 тысячи рублей. Данную компенсацию рассчитала контрольно-счетная палата.

ООО «Альянс Проект» направили требование о возврате средств в добровольном порядке, но этого не произошло.

Суд решил, что заказчик обязан подтвердить, что подрядчику неосновательно перечислены средства областного бюджета за невыполненные работы.

«Фактическое выполнение подрядчиком полного объема работ, предусмотренных условиями договора, порождает обязанность заказчика по их оплате по твердой цене, согласованной сторонами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что акт выполненных работ был подписан без замечаний.

В удовлетворении иска регионального минтранса суд отказал.