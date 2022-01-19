Суд отказал рязанскому минтрансу в удовлетворении иска к проектировщику Солотчинского моста

Информацию опубликовал Арбитражный суд Рязанской области.

Арбитражный суд Рязанской области отказал региональному минтрансу в удовлетворении иска к организации ООО «Альянс Проект» на 3 миллиона рублей. Данная фирма занималась проектированием ремонта моста через Оку. Информация появилась на сайте суда.

Контракт с фирмой заключался в 2017 году, стоимость работ составила 1,9 млн рублей.По заявлению регионального минтранса, после проверки выяснилось, что запрошенная подрядчиком сумма сильно завышена.

Министерство транспорта и автомобильных дорог потребовало компенсировать убытки суммой 3 миллиона 64 тысячи рублей. Данную компенсацию рассчитала контрольно-счетная палата.

ООО «Альянс Проект» направили требование о возврате средств в добровольном порядке, но этого не произошло.

Суд решил, что заказчик обязан подтвердить, что подрядчику неосновательно перечислены средства областного бюджета за невыполненные работы.

«Фактическое выполнение подрядчиком полного объема работ, предусмотренных условиями договора, порождает обязанность заказчика по их оплате по твердой цене, согласованной сторонами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что акт выполненных работ был подписан без замечаний.

В удовлетворении иска регионального минтранса суд отказал.