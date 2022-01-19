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Специалисты «Рязаньгоргаз» за 2021 год проверили оборудование в 190 тысячах квартир и частных домов
Это на 25% больше, чем в 2020 году.

Специалисты «Рязаньгоргаз» в 2021 году выполнили техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в 190 тысячах квартир и частных домов, что позволило вовремя выявить и устранить неисправности, обеспечив безопасность в газифицированных домах. Это на 25% больше, чем в 2020 году, что говорит не только об увеличении жилого фонда города, но и повышении ответственности горожан в вопросе безопасности при использовании газа в быту.

Тем не менее, при выполнении работ по техническому обслуживанию сотрудники «Рязаньгоргаз» по-прежнему сталкиваются с недопусками в квартиры. В случае отсутствия договора на техобслуживание газового оборудования или отказа в допуске представителя «Рязаньгоргаз» для выполнения работ, абоненту может грозить приостановка подачи газа и административный штраф. В течение года газовики направили в Государственную жилищную инспекцию 651 акт об отказе в допуске, которые являются основанием для наложения штрафных санкций.

«Уточнить дату, когда запланирован визит газовиков в вашем доме, можно на сайте „Рязаньгоргаз“ в разделе ТО ВДГО, время выполнения работ можно перенести, заранее согласовав удобную дату с нашими специалистами», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию ВДГО АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.