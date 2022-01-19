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Сорокина проверила уборку снега в четырех рязанских поселках
Елена Сорокина проверила поселки Мервино, Карцево, Соколовка и Никуличи.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила уборку снега в четырех поселках. Об этом в среду, 19 января, глава горадминистрации написала на личной странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина проверила поселки Мервино, Карцево, Соколовка и Никуличи.

«По Соколовке много обращений в соцсетях и на платформе обратной связи. Тоже не постеснялась в выражениях, увидев проезды. На 1-й Механизаторов все в снегу. Расчищать — прямая обязанность подрядчика, с которой он абсолютно не справился. Расторгли с ним контракт. С завтрашнего дня начнет работать новый подрядчик», — написала мэр.

В частности, глава горадминистрации осталась недовольна уборкой снега у одного из магазинов «Пятерочка» в Соколовке. Она оштрафовала руководство магазина за отсутствие уборки вблизи магазина и на парковке.

В поселке Карцево она отметила, что въезд перекрыли фуры и большегрузы создают помехи движению. Что касается домов — претензий к уборке снега на территориях не возникло. В Никуличах очистили от снега улицы Никуличинскую, Рязанскую, Пронскую. В Мервино почистили дороги и остановки общественного транспорта.

«Подрядчиков, работающих в других поселках, прошу принять близко к сердцу наше нежелание работать с халтурщиками и делать выводы», — заключила она.