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С рязанских улиц за сутки вывезли более 4,7 тысяч кубометров снега
Специалисты Дирекции благоустройства города продолжили работу.

В Рязани специалисты Дирекции благоустройства города в круглосуточном режиме продолжили уборку территорий от снега. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По данным ведомства, 19 января с 7:00 в составе бригад начали работу 67 сотрудников. На дежурстве находились 21 комбинированная машина для уборки проезжей части. Тротуары и пешеходные зоны расчищали восемь тракторов-щеток и три погрузчика.

Ночью проезжую часть дорог подметали и обрабатывали от гололеда 22 комбинированные дорожные машины. В вывозе снега участвовали семь самосвалов, погрузчики, бульдозеры, грейдеры Дирекции благоустройства и 40 самосвалов четырех подрядных организаций. В общей сложности — более 90 единиц техники.

За сутки с улиц Рязани вывезли 4709 кубических метров снега. Специалисты использовали для обработки дорог и тротуаров 120 кубических метров пескосоляной смеси.