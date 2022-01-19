В Рязани продавали поддельное сливочное масло из Московской области

В сливочном масле производителя из Московской области нашли растительные жиры. Его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В Рязани продавали поддельное сливочное масло из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областях.

В январе 2021 года у рязанского индивидуального предпринимателя взяли на экспертизу сливочное масло производства ООО «Аура», которое располагается в Дубне Московской области.

Экспертиза выявила в продукте наличие растительных жиров.

Управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

За нарушения, создавшие угрозу причинения вреда здоровью граждан, предприятию назначили штраф в 150 тысяч рублей.

В январе 2022 года ООО «Аура» не согласилось с решением и подало апелляцию. Суд ее отклонил и оставил сумму штрафа неизменной.