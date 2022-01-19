\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-8°
Птн, 21
-6°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.8 / 77.50 13:18
Нал. EUR 86.68 / 87.70 13:18
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
5 249
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 470
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 540
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
26 126
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские клиенты «Яндекс.Маркета» могут бесплатно вернуть товары через «Почту России»
Возврат можно оформить за считанные минуты в личном кабинете на маркетплейсе, а затем без очереди сдать товары в любом почтовом отделении.

Пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут легко вернуть товары через «Почту России». Бесплатный возврат можно оформить за считанные минуты в личном кабинете на маркетплейсе, а затем без очереди сдать товары в любом почтовом отделении.

«Рост продаж неизбежно приводит к увеличению количества возвратов. Возможность простого и бесплатного возврата покупки привлекает покупателя и стимулирует новые продажи», — комментирует директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

Оформить возврат можно в любом из 38 000 отделений «Почты России» по всей стране. «Почта» принимает товары весом до 20 кг и суммой габаритов до 300 см.

Вернуть «Маркету» покупки с помощью «Почты России» пользователи могли и раньше, но для этого нужно было в почтовом отделении заполнить заявление и отправить его маркетплейсу. Теперь всё проще: покупатель оформляет возврат в личном кабинете на «Маркете», выбирает подходящее отделение «Почты» и получает от маркетплейса смс с трек-номером. Затем пользователь приходит в отделение, называет номер и сдаёт товары. Чтобы не стоять в очереди, в отделение можно заранее записаться через мобильное приложение «Почты».

Покупатель получает назад деньги в течение 10 дней после того, как товары возвращаются на склад «Маркета» или продавца и проходят проверку. Сервис переводит деньги на карту пользователя или на его банковский счёт, если заказ был оплачен при получении.

Вернуть товары «Маркету» пользователи могут и через его пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это можно сделать в любом из брендированных ПВЗ сервиса, которых около 2000 по всей стране. Услуга тоже бесплатная и оформляется полностью в онлайне. До сих пор она работала только для товаров, которые продавались со складов «Маркета». Теперь возвраты через ПВЗ доступны и для товаров, которыми магазины торгуют на сервисе со своих складов и пользуются доставкой «Яндекса». В результате число товаров, для которых действует эта услуга, увеличилось на сервисе в 2 раза.