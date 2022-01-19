Рязанская область получит деньги на софинансирование работы медиков

В регион поступят более 23 миллионов рублей в виде межбюджетных трансфертов.

Рязанская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на реализацию территориальных программ медстрахования. Об этом сообщил сопредседатель комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.

«Деньги в сумме 23 миллиона 193 тысяч рублей поступят в регион в виде межбюджетных трансфертов в бюджет территориального фонда ОМС и будут использованы на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, в частности, найм новых сотрудников», — сказал Андрей Макаров. По словам депутата Госдумы, на заседании правительства, запланированном на 21 января, планируют рассмотреть вопрос о распределении в 2022 году зарезервированных средств из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС.

Решение комиссии прокомментировал Николай Любимов. Он поблагодарил федеральный центр за серьезную поддержку региона и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, работающих в условиях пандемии. «Поддержка, которую мы оперативно получаем, значительно укрепляет наши возможности. Это помогает нам, регионам, решать целый комплекс важнейших задач, направленных на улучшение жизни людей. Дополнительное федеральное финансирование позволит более эффективно работать над развитием рязанского здравоохранения, укреплением кадрового потенциала отрасли, а также будет способствовать улучшению условий работы наших медиков», — сказал губернатор.