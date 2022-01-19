Рязанец рассказал, что его избили в ночном клубе

Инцидент произошел 14 января, в клубе Iron bee bar.

Рязанец рассказал, что его избили в ночном клубе. Об этом он написал в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

По словам молодого человека, инцидент произошел 14 января, в клубе Iron bee bar. Рязанец рассказал, что пришел в заведение с девушкой. Через 10 минут он попытался выйти на улицу.

«Идя по лестнице меня схватил за руку молодой человек, начал бить по лицу и волочить по ступеням на улицу, не объяснив причины и не отвечая на вопросы. Обратно в клуб забрать свою куртку меня не пустили, объясняя это тем что меня вывел администратор», — рассказал рязанец.

Мужчина отметил, что ему рассекли бровь так, что вся одежда и обувь были запачканы кровью.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что заявлений от потерпевшего в полицию не поступало.