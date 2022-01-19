Рязанцам назвали самую высокооплачиваемую работу в январе

Анализ вакансий проводился среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. Всего специалисты сервиса обработали около 75 тысяч анкет.

Рязанцам назвали самую высокооплачиваемую работу в январе. Данные в среду, 19 января, предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

Так, самая высокооплачиваемая работа в Рязани — это директор ресторанной службы. Сумма зарплаты на этой должности — от ста тысяч рублей.

На втором месте расположился управляющий дополнительным офисом с зарплатой в размере 89 тысяч рублей, на третьем — программист микроконтроллеров с зарплатой 80 тысяч рублей.

Также в пятерку высокооплачиваемых должностей попали менеджер по продажам с зарплатой от 75 тысяч рублей и руководитель проектов — от 70 тысяч рублей.

Анализ вакансий проводился среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. Всего специалисты сервиса обработали около 75 тысяч анкет.