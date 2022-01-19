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Российский фондовый рынок показал сильнейшее падение с марта 2020 года
Показатели стали низкими со времен обвала из-за пандемии.

Российский фондовый рынок показал сильнейшее падение с марта 2020 года. Об этом сообщило РИА Новости во вторник, 18 января.

Так, к закрытию торгов индекс Московской биржи упал до 3328,94 пункта (на 6,5%), долларовый индекс РТС — до 1367,45 (на 7,29 процента). Эти показатели стали самыми низкими с 12 марта 2020 года. Тогда во время обвала рынков из-за пандемии индекс Мосбиржи опустился на 8,28%, РТС — на 11,03%.

Во время дневных торгов индекс Мосбиржи падал на 7,4% - до 3297,12 пункта. Этим он обновил минимум с 1 февраля 2021 года. Долларовый РТС снизился на 8,1%, до 1355,45 пункта, достигнув минимума с 23 декабря 2020 года.

Эксперт компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что падение может быть связано с геополитическими новостями, усугубляющими «нервозную ситуацию».