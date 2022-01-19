«Роспечать» задолжала рязанским печатным СМИ более трех миллионов рублей

Крупные долги объяснили тем, что в августе 2019 года центральный офис без обоснования необходимости изъял со счетов местного филиала все средства до копейки. Это образовало дефицит, который позже позаимствовали из выручки от продажи рязанских изданий.

«Роспечать» задолжала рязанским печатным СМИ более трех миллионов рублей. Об этом в среду, 19 января, сообщила « КП Рязань ».

«Роспечать» в 1994 году основал олигарх Олег Дерипаска. В апреле 2018 года он попал под санкции США, после чего уже в декабре основным акционером компании стал Павел Езубов. Однако после этого «Роспечать» начала рассыпаться.

Киоски начали переходить в управление другим организациям. В некоторых городах их вовсе ликвидировали из-за их нерентабельности. Что касается рязанских киосков — они перешли в управление организации «Амо-Пресс», которая спустя время перестала возвращать рязанским редакциям вырученные средства от продажи периодики.

Накопились огромные долги и, как результат, в середине 2020 года все местные издатели подали иски в региональный арбитраж. На момент разбирательств суммы долгов составляли: «Комсомольской правде» задолжали один миллион 467 тысяч рублей, «Панораме города» — один миллион рублей, рязанским выпускам «Аргументы и факты» — 750 тысяч рублей, а «Мещерской стороне» — 600 тысяч.

Крупные долги объяснили тем, что в августе 2019 года центральный офис без обоснования необходимости изъял со счетов местного филиала все средства до копейки. Это образовало дефицит, который позже позаимствовали из выручки от продажи рязанских изданий.

Однако, несмотря на то, что все суды издатели выиграли, денег от «Роспечати» они до сих пор не получили.