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Подрядчик строительства пристройки к рязанскому детсаду получил миллионный штраф
Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района.

Прокуратура нашла нарушения при строительстве пристройки к рязанскому детскому саду № 136. Об этом сообщила пресс-служба регионального органа.

Заказчиком проекта являлось Управление капстроительства рязанской мэрии. Работы должны были завершиться к 25 ноября 2021 года. Из-за нарушения сроков прокуратура Железнодорожного района внесла представление об устранении нарушений. Однако 23 сентября заказчик принял решение об одностороннем отказе исполнения контракта.

Помимо этого, региональное УФАС России внесло подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. На данный момент организация обжалует решение.

«Учитывая социальную значимость объекта — МБДОУ „Детский сад № 136“, невыполнение принятых на себя в рамках муниципального контракта обязательств подрядчиком повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, который выражается в неосвоении бюджетных средств на сумму 54 миллиона рублей», — отметили в прокуратура.

Из-за этого прокуратура возбудила административное дело. Руководителя подрядной организации оштрафовали на 1 354 356 рублей.

Решение не вступило в законную силу.