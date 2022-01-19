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Николай Любимов осмотрел сквер шахтеров в Скопине
Парк благоустроили по региональной программе поддержки местных инициатив граждан.

В среду, 19 января, Николай Любимов осмотрел сквер шахтеров в Скопине. Парк благоустроили по региональной программе поддержки местных инициатив граждан. Губернатор подчеркнул вклад в благоустройство молодых активистов, в частности Варвары Матюшиной. Девушка обратилась за поддержкой в реализации этого проекта и попросила установить в парке скульптуру шахтерам. В благоустройство сквера она также вложила федеральный грант, который выиграла во всероссийском конкурсе.

В 2018 году на проект выделили более двух млн рублей. На эти деньги территорию очистили от старых деревьев, распланировали дорожки из тротуарной плитки, посеяли газон и высадили кустарники, установили металлические ограждения, освещение, лавочки и урны.

В 2021 году в сквере установили памятную скульптуру шахтерам. Общая стоимость работ составила более двух млн. 360 тысяч рублей.

Николай Любимов отметил, что органы власти продолжат работу по поддержке местных инициатив и созданию комфортной городской среды.

Глава региона обсудил с молодыми активистами Скопина дальнейшее благоустройство сквера и других объектов, а также вопрос сохранения и развития музея скопинской керамики.

«У предприятия „Скопинская художественная керамика“ появился новый инвестор и вместе с этим надежда на его дальнейшее развитие. Гончарный промысел — это „фишка“ Скопинского района, и все заинтересованы в том, чтобы атмосфера в городе и в районе только улучшалась», — сказал губернатор.