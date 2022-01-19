На Шлаковом рязанец угрожал убить родственников отверткой и монтажкой

Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

На Шлаковом рязанец угрожал убить родственников отверткой и монтажкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась рязанка и рассказала, что ее 40-летний сожитель угрожает ей убийством. Оперативники приехали в квартиру на улице Декабристов и задержали мужчину.

Выяснилось, что после словесного конфликта рязанец стал угрожать женщине отверткой. За нее попытался вступиться родственник, которому злоумышленник стал угрожать монтажкой.

Рязанец оказался ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и сбыт поддельных денег.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статиь 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит срок до двух лет.