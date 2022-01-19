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На рязанскую фирму завели дело о незаконной рекламе уклонения от службы в армии
В своей деятельности компания использовала наименование «ПризываНет».

На рязанскую фирму завели дело о незаконной рекламе уклонения от службы в армии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФАС.

Рязанцы пожаловались на рекламу ООО «Медицинско-правовой компании». По мнению горожан, информация дискредитировала вооруженные силы России и побуждала призывников уклоняться от службы в армии.

В региональном УФАС возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе.

«Медицинско-правовая компания» представляла услуги в нескольких регионах страны. Она предлагала призывникам юридическую и медицинскую помощь для получения отсрочки или освобождения от прохождения воинской службы.

В своей деятельности компания использовала наименование «ПризываНет».

Вопрос о соответствии информации требованиям закона о рекламе вынесли на заседание экспертного совета. Он постановил, что реклама компании не соответствует законодательству и нарушает пункт 1 части 4 статьи 5 закона о рекламе — реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий.

Окончательно решение комиссия УФАС примет после рассмотрения дела.