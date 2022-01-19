Крещенские купания спровоцировали транспортный коллапс в рязанском Лесопарке

Мероприятие проходило в ночь на среду, 19 января.

В Рязани на Ореховом озере состоялись крещенские купания. Они проходили в ночь на среду, 19 января, с 23:00 до 2:00.

Окунуться в прорубь приехали сотни людей. Многие из них добирались автобусом, и изначально это было возможно. Однако после полуночи людей на личных машинах стало настолько много, что все обочины дороги в Лесопарке оказались запаркованы, а автобусы уже не могли проезжать. Люди шли пешком туда и обратно около километра до проезда Речников. Полиция вызвала эвакуатор: некорректно припаркованные машины растаскивали.

У Орехового озера полиция проверяла наличие у участников купаний спиртных напитков.

Водосвятный молебен отслужил митрополит Марк. Он обратился к собравшимся. В частности, священнослужитель сказал, что принес крест, который он получил на месте крещения Христа в реке Иордан.

Перед купанием и после него рязанцы заходили в палатки для переодевания и обогрева.