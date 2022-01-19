Гинцбург рассказал о возможном «тяжелом течении» COVID-19 при заражении «омикроном»
У людей со ослабленным иммунитетом при заражении штаммом «омикрон» возможно тяжелое течение заболевания. Об этом сообщил
Специалист отметил, что нельзя однозначно ответить, что это будет случаться реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — заявил Гинцбург. Он отметил, что людей, вакцинированных «Спутника», проблема может не коснуться вовсе.