Гинцбург рассказал о возможном «тяжелом течении» COVID-19 при заражении «омикроном»

У людей со ослабленным иммунитетом при заражении штаммом «омикрон» возможно тяжелое течение заболевания. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на главу центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Специалист отметил, что нельзя однозначно ответить, что это будет случаться реже.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — заявил Гинцбург. Он отметил, что людей, вакцинированных «Спутника», проблема может не коснуться вовсе.