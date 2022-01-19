Стилист Александр Рогов восхитился Рязанским кремлем

«Там у меня были практически слезы на глазах», — отметил он.

Стилист Александр Рогов рассказал в интервью журналистке Лауре Джигелия о поездке в Рязань. Ролик опубликован на канале FAMETIME TV в воскресенье, 16 января.

В интервью, при упоминании слова «восхищение», Рогов вспомнил посещение Рязанского кремля.

«Ты проходишь через аллею, оказываешься у Кремля, это даже есть в программе „Рогов в городе“. Там у меня были практически слезы на глазах. Я не ожидал, что может быть так красиво: группа соборов, холмы, желто-красные деревья. Еще были тучи, через которые пробивалось солнце. Там было какое-то невероятное восхищение», — поделился воспоминаниями стилист.