Актрису Веру Воронкову госпитализировали с ожогами в Москве
В ее квартире загорелась елка.
Актрису Веру Воронкову госпитализировали в Москве. Об этом сообщило
По данным журналистов, Воронкова получила термоингаляционное поражение и тяжелый ожог верхних дыхательных путей. Она находится в реанимации.
Уточнялось, что травмы актриса получила после пожара. В квартире загорелась елка.
Вера Воронкова — заслуженная артистка Российской Федерации. Она играла в фильмах и сериалах: «Журов», «Каменская-4», «Марш Турецкого».