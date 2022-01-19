Актрису Веру Воронкову госпитализировали с ожогами в Москве

В ее квартире загорелась елка.

Актрису Веру Воронкову госпитализировали в Москве. Об этом сообщило РЕН ТВ .

По данным журналистов, Воронкова получила термоингаляционное поражение и тяжелый ожог верхних дыхательных путей. Она находится в реанимации.

Уточнялось, что травмы актриса получила после пожара. В квартире загорелась елка.

Вера Воронкова — заслуженная артистка Российской Федерации. Она играла в фильмах и сериалах: «Журов», «Каменская-4», «Марш Турецкого».