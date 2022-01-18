В Рязанской области за сутки 12 человек скончались от коронавируса

Статистику во вторник, 18 января, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Статистику во вторник, 18 января, опубликовал федеральный оперштаб.

За все время жертвами ковида стали 2 728 человек.

Также за сутки COVID-19 обнаружили у 124 рязанцев, победили болезнь — 14 человек. С начала пандемии ковид выявили у 63 152 человек, выздоровели — 58 224.

В России за сутки выявили 31 252 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 865 512. За сутки выздоровели 24 564 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 902 935 человек. За сутки скончались 688 человек, всего — 322 678.