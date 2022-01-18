В Рязанской области начали реализовывать управленческую реформу

В этом году в регионе началась реализация управленческой реформы совместно с РАНХиГС при президенте России.

Во вторник, 18 января, губернатор Николай Любимов провел заседание правительства региона в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона напомнил, что в этом году в регионе началась реализация управленческой реформы совместно с РАНХиГС при президенте России. В конце года представили стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

«Основной принцип стратегии — сервисность и ориентированность на запросы людей. Внедрение этих принципов требует нового качества управления, и такие изменения были анонсированы», — сказал Николай Любимов. Глава региона отметил, что нужно включить в один блок все направления, которые призваны развивать бизнес, способствовать созданию новых рабочих мест. Он заявил, что принято решение передать вопросы туризма, которыми определенное время занималось министерство культуры, региональному минэкономразвития.

«В настоящее время экономический подход к отрасли туризма более важен, чем культурологический, поскольку туризм — отрасль экономики непроизводственной, развитая туристическая инфраструктура — весомая часть дохода в областной бюджет, — сказал Николай Любимов. — Вся индустрия гостеприимства: отельно-гостиничный бизнес, предприятия питания и сферы услуг — это серьезный сектор экономики».

По словам губернатора, министерство культуры и туризма будет заниматься вопросами сохранения и развития культуры.

«Это четко определит ответственных за исполнение поставленных задач, и соответственно повысит эффективность работы в данном направлении», — добавил глава региона.

Любимов сообщил, что министерству промышленности и экономического развития предстоит запустить работу комиссии по оценке эффективности работы кадров в своем ведомстве, после чего объявят конкурс на замещение конкретных должностей.

«Аналогичная работа начата во всем экономическом блоке. В частности, ведущие институты развития и поддержки бизнеса уже объявили о кадровом наборе, — сказал Николай Любимов. — Мы добьемся, чтобы уровень профессиональных компетенций в правительстве Рязанской области соответствовал требованиям времени и ожиданиям наших граждан».