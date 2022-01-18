В Рязани в массовой аварии на улице Дзержинского пострадал ребенок
Авария произошла в понедельник, 17 января, около дома № 65.
В Рязани в массовой аварии на улице Дзержинского пострадал ребенок. Об этом
Авария произошла в понедельник, 17 января, около дома № 65. 32-летний рязанец за рулем Subaru Outback столкнулся с Hyundai Solaris, которым управляла 33-летняя жительница Рязани. От удара машину отбросило на стоящую рядом Lada Vesta, за рулем которой был 37-летний местный житель.
В аварии травмы получили водитель и восьмилетний пассажир Hyundai. Им оказали медпомощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.