В Рязани в массовой аварии на улице Дзержинского пострадал ребенок

Авария произошла в понедельник, 17 января, около дома № 65.

В Рязани в массовой аварии на улице Дзержинского пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 17 января, около дома № 65. 32-летний рязанец за рулем Subaru Outback столкнулся с Hyundai Solaris, которым управляла 33-летняя жительница Рязани. От удара машину отбросило на стоящую рядом Lada Vesta, за рулем которой был 37-летний местный житель.

В аварии травмы получили водитель и восьмилетний пассажир Hyundai. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.