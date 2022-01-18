В Рязани составили протокол на управляющую компанию, которая не сбивала сосульки с дома

На Первомайском проспекте обнаружили сосульки на здании дома № 37. Ясинский подчеркнул, что ситуация недопустима в центре города, где проходит большой поток людей. На управляющую организацию составили протокол.

В Рязани составили протокол на управляющую компанию, обслуживающую дом № 37 на Первомайском проспекте. Об этом сообщил сайт мэрии.

В понедельник, 17 января, и.о. замглавы горадминистрации Борис Ясинский обследовал несколько адресов в Советском и Октябрьском районах, а также надземные пешеходные переходы.

Сотрудники мэрии проверили наледь и сосульки на кровлях и зданиях.

На Первомайском проспекте обнаружили сосульки на здании дома № 37. Ясинский подчеркнул, что ситуация недопустима в центре города, где проходит большой поток людей. На управляющую организацию составили протокол.

У дома № 16 по улице Фирсова заметили снежную наледь. Специалисты контрольно-аналитического управления направили уведомление организации, на этой неделе повторно пройдут проверки.

Подобную ситуацию обнаружили у домов №№ 67 и 69: кровле есть много количество сосулек. «Несмотря на то, что рядом нет пешеходной зоны, центральная дорога находится в непосредственной близости. Управляющей компании направлено уведомление о необходимости немедленного удаления наледи», — отметили в мэрии.