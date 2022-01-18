В Рязани прошел «масочный» рейд

У пассажиров автобусов и троллейбусов проверили средства индивидуальной защиты органов дыхания и в местах массового скопления людей.

Во вторник, 18 января, в Рязани прошел «масочный» рейд в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 53 рязанцами провели разъяснительные беседы. В отношении одного нарушителя составили протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ.

У пассажиров автобусов и троллейбусов проверили средства индивидуальной защиты органов дыхания и в местах массового скопления людей.

Отмечается, что рейды продолжатся в Рязани.