В Рязани полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить жену отверткой

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Рязани полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить жену отверткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница улицы Медицинской. Женщина рассказала, что пьяный муж угрожает убить ее и других членов семьи отверткой.

Сотрудники полиции приехали в квартиру и задержали 57-летнего рязанца. Его доставили в отделение.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.