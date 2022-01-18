\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-10°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.7 / 77.20 17:03
Нал. EUR 86.61 / 87.90 17:03
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 763
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 043
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 110
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани 20-летнего молодого человека осудили за интимную переписку с несовершеннолетней
Молодого человека признали виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней (часть 2 статьи 135 УК РФ).

В Рязанской области 20-летнего жителя Рязанского района признали виновным в развратных действиях в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Осенью 2020 года обвиняемый вел интимную переписку в соцсети с 13-летней девочкой.

«Тем самым он нарушил нормальное психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Молодого человека признали виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней (часть 2 статьи 135 УК РФ). Суд назначил ему один год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.