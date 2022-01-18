В Рязани 20-летнего молодого человека осудили за интимную переписку с несовершеннолетней

Молодого человека признали виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней (часть 2 статьи 135 УК РФ).

В Рязанской области 20-летнего жителя Рязанского района признали виновным в развратных действиях в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Осенью 2020 года обвиняемый вел интимную переписку в соцсети с 13-летней девочкой.

«Тем самым он нарушил нормальное психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Молодого человека признали виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней (часть 2 статьи 135 УК РФ). Суд назначил ему один год и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.