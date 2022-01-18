В Рязани на Семчинской улице задержали 26-летнего мужчину с марихуаной

Полицейским поступила информация, что в одном из домов по улице Семчинской 26-летний рязанец хранит наркотики. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с автоугонами.

В Рязани на Семчинской улице задержали 26-летнего мужчину с марихуаной. Подробности задержания во вторник, 18 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским поступила информация, что в одном из домов по улице Семчинской 26-летний рязанец хранит наркотики. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с автоугонами.

Взяв ордер на обыск, полицейские зашли в жилище мужчины и обнаружили там 23 грамма марихуаны. Наркотики изъяли. Позже выяснилось, что рязанец сам изготовил марихуаны, вырастив коноплю в домашних условиях.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).