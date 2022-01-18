В Рязани массово отключили электричество
Без света остались более 20 улиц. Электричество планируют восстановить в течение трех часов.
В Рязани массово отключили электричество. В МУП «РГРЭС» сообщили, что без света остались более 20 улиц.
Электричество отключили по адресам:
- улица Никульчинская;
- улица Пронская;
- улица 1-я Нагорная;
- Голенчинское шоссе;
- улица Голенчинская;
- улица Баженова;
- Славянский проспект;
- улица Старая Дубрава;
- улица Снежная;
- улица Светлая;
- улица Ключевая;
- Скорбященский проезд;
- улица Спортивная;
- улица Полевая;
- улица Есенина;
- улица 1-е Бутырки;
- улица 2-е Бутырки;
- улица Соборная;
- улица Кольцова;
- улица Семинарская;
- улица Сенная;
- улица Некрасова;
- улица Ленина;
- улица Почтовая.
В РГРЭС отметили, что электричество планируют восстановить в течение трех часов.