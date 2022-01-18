\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-14°
Чтв, 20
-11°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.7 / 77.20 17:40
Нал. EUR 86.60 / 87.90 17:40
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 908
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 163
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 234
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 805
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили электричество
Без света остались более 20 улиц. Электричество планируют восстановить в течение трех часов.

В Рязани массово отключили электричество. В МУП «РГРЭС» сообщили, что без света остались более 20 улиц.

Электричество отключили по адресам:

  • улица Никульчинская;
  • улица Пронская;
  • улица 1-я Нагорная;
  • Голенчинское шоссе;
  • улица Голенчинская;
  • улица Баженова;
  • Славянский проспект;
  • улица Старая Дубрава;
  • улица Снежная;
  • улица Светлая;
  • улица Ключевая;
  • Скорбященский проезд;
  • улица Спортивная;
  • улица Полевая;
  • улица Есенина;
  • улица 1-е Бутырки;
  • улица 2-е Бутырки;
  • улица Соборная;
  • улица Кольцова;
  • улица Семинарская;
  • улица Сенная;
  • улица Некрасова;
  • улица Ленина;
  • улица Почтовая.

В РГРЭС отметили, что электричество планируют восстановить в течение трех часов.