В России могут отменить уплату НДФЛ от продажи вторсырья

Вторсырьем обозначается макулатура, образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие потребительские свойства в процессе их использования и потребления.

В России для физлиц могут отменить уплату НДФЛ от продажи вторсырья. Меру обозначили в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую разослали представителям бизнес-сообщества, пишет газета « Известия ».

Вторсырьем обозначается макулатура, образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие потребительские свойства в процессе их использования и потребления.В предыдущей версии поправок предполагалось, что от НДФЛ освободят только доходы до 4 тысяч рублей. Налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики. В новой редакции документа положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

Отмечается, что Минпромторг поддерживает изменения, но в ведомстве считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тысяч рублей в год в отношении отходов и лома черных и цветных металлов.Сейчас физлица при продаже отходов, которые находятся в собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ.

При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, они имеют право на налоговый вычет в 250 тысяч рублей. С 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации.