\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-10°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.7 / 77.20 16:27
Нал. EUR 86.61 / 87.90 16:27
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 763
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 043
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 110
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России могут отменить уплату НДФЛ от продажи вторсырья
Вторсырьем обозначается макулатура, образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие потребительские свойства в процессе их использования и потребления.

В России для физлиц могут отменить уплату НДФЛ от продажи вторсырья. Меру обозначили в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую разослали представителям бизнес-сообщества, пишет газета «Известия».

Вторсырьем обозначается макулатура, образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие потребительские свойства в процессе их использования и потребления.В предыдущей версии поправок предполагалось, что от НДФЛ освободят только доходы до 4 тысяч рублей. Налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики. В новой редакции документа положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

Отмечается, что Минпромторг поддерживает изменения, но в ведомстве считают необоснованным установление лимита на необлагаемый НДФЛ доход в размере 4 тысяч рублей в год в отношении отходов и лома черных и цветных металлов.Сейчас физлица при продаже отходов, которые находятся в собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ.

При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, они имеют право на налоговый вычет в 250 тысяч рублей. С 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации.