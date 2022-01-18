В Путятинском районе легковушка врезалась в грузовик

44-летний житель Захаровского района за рулем Citroen не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В Путятинском районе легковушка врезалась в грузовик. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в понедельник, 17 января, в 18:30 на 307-м километре трассы М-5 на въезде в Путятино.

44-летний житель Захаровского района за рулем Citroen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с грузовиком MAN. Мужчина получил травмы, его доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.