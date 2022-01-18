В Пронском районе школьники не попали домой из-за снегопада

Автобус застрял в одной из деревень. На место приехала комбинированная дорожная машина, но она тоже увязла в снегу.

В Пронском районе дети не смогли домой из-за сильного снегопада. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Отмечается, что в Мамоновской школе Пронского района учатся 17 детей из деревни Синь, двое из них — из деревни Булычево.

После занятий водитель Виктор Жучков на школьном автобусе повез детей по домам.

«В этот день непогода с ветром и мокрым снегом разыгралась не на шутку. Автобус забуксовал в Сини прямо на остановке», — отмечается в сообщении.

Водитель рассказал, что дети из деревни Синь пошли домой, а мужчина с сопровождающей детей стали ждать спецтехнику из Пронского ДРСУ, чтобы она «пробила» дорогу на Булычево. «Я постоянно прогревал автобус, чтобы школьница с младшим братом не замерзли»", — отметил водитель.

На место приехала комбинированная дорожная машина, но она тоже увязла в снегу. Заведующая мамоновского филиала школы связалась с мамой детей, та попросила отвезти их в Мамоново, где живет бабушка.

«К восьми вечера бабушка уже встречала своих внуков. У нее она и заночевали», — рассказала директор Новомичуринской школы № 2 Валентина Климакина.

Дорогу на Булычево удалось расчистить к вечеру.