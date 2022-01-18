В полиции прокомментировали погром на свадьбе в ресторане под Рязанью
Выяснилось, что гостью на свадьбе не устроило обслуживание персонала, поэтому она испортила имущество заведения.
В полиции РЗН. инфо прокомментировали конфликт, произошедший в рыбновском ресторане «Золотая подкова».
Выяснилось, что гостью на свадьбе не устроило обслуживание персонала, поэтому она испортила имущество заведения.
«Сотрудники выехали на место, установили порядок. Проводится административное расследование», — пояснили в ведомстве.