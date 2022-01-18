Под Рязанью пьяная невеста разгромила ресторан на свадьбе

«Все было замечательно пока невеста не приняла на грудь горячительного! И все пошло не так, еда не та, официанты ленивые, так еще и под конец торжества торт не вынесли. И тут ее накрыло. Стала крушить все на своём пути», — говорится в сообщении.

Под Рязанью пьяная невеста разгромила ресторан «Золотая подкова» на свадьбе. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«Все было замечательно пока невеста не приняла на грудь горячительного! И все пошло не так, еда не та, официанты ленивые, так еще и под конец торжества торт не вынесли. И тут ее накрыло. Стала крушить все на своём пути», — говорится в сообщении.

К посту прикрепили фотографии, на которых можно заметить опрокинутый стол, разбитые тарелки и сломанный стул.

В полиции прокомментировали инцидент.