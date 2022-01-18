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В Подмосковье задержанный погиб на пожаре в отделе полиции
Полицейские не смогли выпустить мужчину из камеры потому, что у них сломался ключ.

В Подмосковье задержанный погиб на пожаре в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 1 января 2022 года. В отдел полиции «Южный» МУ МВД России «Балашихинское» доставили 30-летнего мужчину за то, что он избил женщину на улице. Задержанного поместили в камеру.

Через некоторое время в отделении начался пожар, но полицейские не смогли освободить мужчину, так как ключ от камеры сломался. Он умер до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).