В Петрозаводске воспитатели детсада поливали детей майонезом и запирали их в туалете

По данным telegram-канала Mash, издевательства неоднократно происходили в детском саду № 45. Там воспитательница и нянька обзывали детей, пачкали их майонезом, записали в туалете без света и постоянно издевались.

В Петрозаводске воспитатели детсада поливали детей майонезом и запирали в туалете. Видео с перепиской из родительского чата появилось в соцсетях во вторник, 18 января.

По данным telegram-канала Mash , издевательства неоднократно происходили в детском саду № 45. Там воспитательница и нянька обзывали детей, пачкали их майонезом, закрывали в туалете без света и постоянно издевались.

О беспределе стало известно, когда в детский сад перешел одни из детей и сразу стал жаловаться на своих воспитателей. Возмущениями поделился отец мальчика в родительском чате, после чего выяснилось, что издеваются над всеми детьми.

«Сын рассказывал, что его запирают в туалете и выключают свет, выкидывали в унитаз детские игрушки. Перестал с собой их даже носить в сад, говорит, все равно их выкинут», — рассказал отец мальчика.

Родители обратились к руководству садика и в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проверка еще идет, но с детьми уже занимаются другие сотрудницы. Воспитательница ушла на больничный, а ее помощница — уволилась по собственному желанию.