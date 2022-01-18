В Петрозаводске воспитатели детсада поливали детей майонезом и запирали их в туалете

В Петрозаводске воспитатели детсада поливали детей майонезом и запирали в туалете. Видео с перепиской из родительского чата появилось в соцсетях во вторник, 18 января.
По данным telegram-канала
О беспределе стало известно, когда в детский сад перешел одни из детей и сразу стал жаловаться на своих воспитателей. Возмущениями поделился отец мальчика в родительском чате, после чего выяснилось, что издеваются над всеми детьми.
«Сын рассказывал, что его запирают в туалете и выключают свет, выкидывали в унитаз детские игрушки. Перестал с собой их даже носить в сад, говорит, все равно их выкинут», — рассказал отец мальчика.
Родители обратились к руководству садика и в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проверка еще идет, но с детьми уже занимаются другие сотрудницы. Воспитательница ушла на больничный, а ее помощница — уволилась по собственному желанию.