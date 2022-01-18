В Песочне в нечищеном дворе столкнулись две машины скорой помощи

Автомобили пытались разъехаться, но из-за снежной колеи и льда на дороге, одна машина соскользнула на другую.

В Песочне в нечищеном дворе столкнулись две машины скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях во вторник, 18 января.

Авария произошла в проезде между дворами на улице Зубковой, дом № 6 и Советской Армии, дом № 28/7.

Очевидцы рассказали, что одна машина ехала из двора на следующий вызов, а другая к больному с инсультом. Автомобили пытались разъехаться, но из-за снежной колеи и льда на дороге, одна машина соскользнула на другую.

Отмечается, что самостоятельно автомобили разъехаться не смогли, им на помощь вызывали спецслужбы.